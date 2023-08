Productor defiende a la serie de The Witcher de los fans

Desde hace ya un tiempo, la serie de The Witcher producida y claro, transmitida en Netflix, ha sido víctima de constantes ataques a través de diferentes medios por parte de los fans. Por un lado existe un sector tremendamente molesto con que Henry Cavill dejará el papel protagónico dándole vida a Geralt of Rivia, mientras que por el otro, tenemos a los puristas de las novelas que dicen, que quienes están a cargo ni siquiera se han tomado el tiempo de leerlas. Ante todo esto, uno de los principales productores del show, ha salido en su defensa con fuertes declaraciones a través de redes sociales.

Por medio de un tweet, Javier Grillo-Marxuach, productor ejecutivo de The Witcher en Netflix, aseguró que el equipo de escritores está muy pendiente de cómo es que pasan las cosas en los libros de Andrzej Sapkowski, haciendo referencia de manera específica a cómo fue que originalmente trabajaron una de las escenas de la temporada tres de la serie.

for those who claim that we don’t read/respect the books – the writers draft of #TheWitcher 306 ABSOLUTELY began with dykstra holding geralt at knife point as he pissed into a plant. i have the pages to prove it!

— javier grillo-marxuach (@OKBJGM) July 28, 2023