Henry Cavill casi llora por su despedida de The Witcher

Como muchos sabemos, el año pasado se anunció de forma oficial que el show enfocado en The Witcher seguirá su camino sin su actor principal, Henry Cavill, esto para dar paso a otro intérprete a para dar vida a Geralt De Rivia. Y aunque muchos lo veían a la lejanía, falta muy poco para que el antiguo Superman salga en su última oleada de episodios.

Durante el evento de Tudum celebrado en Brasil el pasado fin de semana, se presentó en el escenario el elenco para esta serie, esto con el fin de dar despedida a Cavill, quien aún participa en la tercera temporada. Y ante los fans, el actor dio algunas palabras de despedida, mismas por las que fue ovacionado a tal punto de casi llorar en vivo.

Henry Cavill and the cast of #TheWitcher @ #Tudum2023 pic.twitter.com/h2XGGnRQf9

— Sergio (@sergioees) June 17, 2023