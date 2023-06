The Flash podría ser otro desastre financiero para DC

La semana pasada al fin se ha estrenado la tan esperada película de DC, The Flash, misma que pone a este personaje en el papel protagonista, aunque eso no descarta la aparición de figuras importantes como Batman. Y si bien ha sido calificada de forma decente, parece que los cameos e historia multiversal no va a salvar a la cinta de ser un posible desastre de finanzas.

Según lo comentado por los especialistas, esta película podría recaudar como cifra final unos 139 millones de dólares, algo que es positivo de cierta forma pero también negativo debido a la inversión en la cinta que pasó de los 200 millones. Y por ahora, las cosas no van positivas dado que Warner esperaba 70 millones y al parecer, solo va a conseguir poco más de 50.

Esas son noticias medianas respecto a su lanzamiento anterior, dado que a Shazam: Fury of the Gods no consiguió dichos números ni por asomo, pero tampoco se llegó a la cifra de Black Adam, la cual para empezar ya era mala. Eso significa, que la cinta no ha generado la emoción que se esperaba, inclusive si se quería ver el regreso de Michael Keaton como Batman.

Las críticas han sido medianamente buenas, pero al ser esto una especie de reinicio para el universo de DC, algunos medios no entendieron del todo hacia dónde lleva esta historia de viajes en el tiempo. Por su parte, pueden haber ciertos estragos con el protagonista, Ezra Miller, actor que no ha sido el ejemplo a seguir para muchas personas en los últimos años.

Recuerda que The Flash ya está disponible en cines.

Vía: Variety

Nota del editor: La verdad, no es tan mala película pero no lleva ese elemento que va a salvar definitivamente a DC, más bien, es el primer paso hacia algo nuevo. Ya veremos si Aquaman 2 ayuda un poco a que se retome el camino.