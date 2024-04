Logran entrar a la Cámara de los Secretos en Hogwarts Legacy

El año pasado se lanzó uno de los mejores juegos de los últimos tiempos si es que de licencias hablamos, Hogwarts Legacy, el cual logró captar de manera muy fiel el mundo de Harry Potter, incluyendo personajes icónicos que aportan al lore para cuando nazca el mago destinado para derrotar a Voldemort. Y si bien hay muchas partes por explorar, algunas otras se han descartado, entre ellas el sitio icónico que abrió el fundador de Slytherin, la peligrosa Cámara De los Secretos donde se esconde el letal basilisco.

Ante esto, los jugadores no se han rendido hasta que finalmente lograron acceder a esta sección restringida del mapa, activando un bug que les permitía bajar hacia este lugar misterioso que no se puede explorar, pero por lo que se verifica en el video grabado es muy posible que llegue con el tiempo. Y es que tiene tal cual la estructura que se vio en las películas, por lo que no sorprendería que habrá DLC’s a futuro para que el usuario se ponga manos a la obra y se enfrente con todos los peligros del mismo.

Aquí puedes verlo:

Acá una descripción de este icónico lugar:

En la serie de “Harry Potter” escrita por J.K. Rowling, la Cámara Secreta es un lugar mítico dentro del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Es una parte central de la trama en el segundo libro, “Harry Potter y la Cámara Secreta”. La Cámara fue construida por Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. Slytherin quería un lugar donde pudiera albergar un monstruo que él consideraba podría ser usado para limpiar la escuela de estudiantes que, a su juicio, no eran dignos de estudiar magia, es decir, aquellos que no provenían de familias de magos puros. Slytherin tenía desacuerdos con los otros fundadores sobre la admisión de estudiantes de ascendencia muggle, lo que finalmente lo llevó a abandonar la escuela.

Durante el segundo libro, la Cámara es abierta nuevamente después de varios siglos. Los estudiantes comienzan a ser petrificados, lo que causa pánico y terror entre estudiantes y profesores. Harry Potter, junto con sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, investigan y descubren la entrada a la Cámara. Eventualmente, Harry entra en la Cámara, enfrenta al Basilisco con la ayuda de Fawkes, el fénix de Dumbledore, y destruye el diario de Tom Riddle, que es lo que estaba controlando al monstruo.

Recuerda que Hogwarts Legacy está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Youtube

Nota del editor: Definitivamente es una parte explorable para un DLC contemplado a futuro, por lo que estaremos atentos a los avances que puedan dar los desarrolladores. El equipo ha dicho que esperemos grandes cosas en 2024, por lo que la esperanza muere al último.