El Switch recibe nuevo juego de las Tortugas Ninja

Durante el Indie World de Nintendo del día de hoy, se reveló que TMNT Splintered Fate, título que llegó originalmente a Apple Arcade el año pasado, estará disponible en Switch en algún punto del próximo mes de julio. Esta entrega es un roguelike multiplayer que nos dará la oportunidad de tomar el control de las Tortugas Ninja.

El Foot Clan ha secuestrado al maestro Splinter, por lo que las cuatro Tortugas que ya conocemos tendrán que visitar diferentes partes de New York para recuperar a su padre. Lo interesante, es que este es un roguelike, por lo que cada sesión de juego nos ofrecerá nuevas habilidades, retos, enemigos y mucho más.

Si bien este es un port, la versión de Switch de TMNT Splintered Fate contará con cooperativo local para hasta cuatro jugadores. Además de todas las mejores que encontremos a lo largo de la aventura, cada Tortuga cuenta con habilidades únicas que puedes ir mejorando conforme tú y tus amigos superen todos los retos que esta entrega tiene para nosotros.

Recuerda, TMNT Splintered Fate llegará al Nintendo Switch en julio de este año. En temas relacionados, puedes checar el Inide World de Nintendo aquí. De igual forma, Atari y WayForward anuncian reboot de Yars’ Revenge.

Nota del Autor:

Este luce como un juego sumamente entretenido. Si bien su origen como título para móviles puede ser un problema para algunos, recordemos que Apple Arcade cuenta con experiencias bien logradas. Un ejemplo es Shantae and the Seven Sirens, el cual también tuvo un lanzamiento primero en este servicio, y luego llegó a otras plataformas.

Vía: Indie World