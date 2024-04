Una de las grandes sorpresas del Indie World de hoy fue la revelación de un reboot de Yars’ Revenge. Este nuevo título, conocido como Yars Rising, es una colaboración entre Atari, los dueños de la propiedad, y WayForward, los desarrolladores. Esta entrega está inspirada por Mr Run and Jump, y estará disponible a finales de 2024.

Yars Rising nos da la oportunidad de interpretar a Emi Kimura, una hacker quien es contratada por un misterioso patrón “para infiltrarse en la oscura corporación Qotech”. Además de plataformas, combates y una selección de minijuegos, el reboot ofrecerá secciones de sigilo y hacking.

Para aquellos que no reconozcan esta propiedad, Yars’ Revenge es el juego de Atari más vendido en el 2600, y ahora tendrá la oportunidad de llegar a las manos de una nueva generación gracias a este reboot. Recuerda, Yars Rising llegará a Nintendo Switch a finales de 2024. En temas relacionados, puedes revivir el Indie World aquí.

Nota del Autor:

Como fan de WayForward, este es un título que no me perderé. Considerando que Shantae Risky’s Revolution no es un juego completamente nuevo, es muy probable que el estudio no tenga muchos problemas al trabajar en dos títulos al mismo tiempo.

Vía: Indie World