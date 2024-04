TMNT: The Last Ronin será una película live action

Después del éxito de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, queda claro que Paramount tiene la intención de expandir esta franquicia a nuevos territorios, y eso incluye una película solo para adultos. Así es, esta será la primera vez desde su concepción que las Tortugas Ninja tendrán una aventura que no es apta para menores de edad, puesto que ya está en desarrollo una adaptación live action de The Last Ronin.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Paramount ha dado luz verde a una adaptación de The Last Ronin, la cual será una película live action con la clasificación R. Tyler Burton Smith, quien co-escribió Boy Kills World y Chucky Child’s Play, está escribiendo el guion, mientras que Walter Hamada, por medio de su compañía 18hz, será el productor.

Para aquellos que no han leído The Last Ronin, este es un cómic de IDW comics, el cual nos presenta un futuro distópico en donde el nieto de Shredder logró asesinar a Splinter, así como a tres de las cuatro Tortugas, dejando a un miembro de esta familia en una misión de venganza. Uno de los puntos más integrantes de la obra original, es que no estaba claro cuál héroe había sobrevivido. Si bien este misterio eventualmente tuvo una respuesta, es muy probable que la adaptación aún mantenga este elemento presente.

El éxito de The Last Ronin fue tan grande, que este mismo año se lanzó el primer tomo de TMNT: The Last Ronin II – Re-Evolution, una secuela que se ha convertido en uno de los cómics más exitosos de 2024. De esta forma, las expectativas por la película son bastante altas, especialmente por los fans de los cómics de IDW.

Aunque por el momento no hay actores y un director relacionados con esta adaptación, Walter Hamada es reconocido por su trabajo como expresidente de DC Films, así como por sobrellevar las series The Conjuring y las nuevas películas de It. Ahora, considerando el gran potencial de The Last Ronin, muchos esperan que esta adaptación logre rendirle honor al trabajo original, incluso si algunos no están de acuerdo con una adaptación live action.

Junto a The Last Ronin, sabemos que Paramount también está trabajando en una serie animada de Mutant Mayhem, así como una secuela de esta cinta. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2. De igual forma, un nuevo juego de las Tortugas Ninja está en camino.

Nota del Editor:

Esto tiene mucho potencial, pero es un camino complicado. La última película live action fue producida por Michael Bay, y si bien el resultado final no fue tan malo, la recepción comercial fue pésima. Todo es cuestión de rendirle honor al material original, pero sin olvidar las ventajas de las películas.

Vía: The Hollywood Reporter