Una de las películas más aclamadas de 2023 fue Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, una adaptación contemporánea de esta propiedad, la cual no solo brilló por su apartado visual, sino que le dio la oportunidad a una nueva generación de conocer a estos personajes. Ahora, el día de hoy por fin se reveló cuándo es que la siguiente película de esta franquicia llegará a los cines, y aún tenemos que esperar un par de años.

De acuerdo con Paramount, la secuela de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem llegará a los cines el próximo 9 de octubre de 2026. Así es, aún faltan más de dos años para disfrutar de esta película. Sin embargo, considerando el estilo visual que tiene, y la intención de los productores no aplicar el crunch a sus animadores, a diferencia de lo que vimos con Spider-Man: Across the Spider-Verse, este tiempo de espera tiene mucho sentido.

Afortunadamente, esto no significa que no veamos algo nuevo de este universo, puesto que en el verano de este año estará disponible Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles en Paramount+, una serie animada que se desarrolla después de los eventos de la primera cinta. Ahora, por el momento no hay mucha información sobre la segunda película, pero considerando que Shredder fue insinuado en la escena post-créditos, es muy probable que este sea el villano principal en un futuro.

Junto a esta información, Paramount también reveló que Paw Patrol 3 llegará a las salas de cine el 31 de julio de 2026. De igual forma, se anunció un reboot de Naked Gun con Liam Neeson, el cual estará disponible el 18 de julio de 2025. Junto a esto, también se habló de un musical de Better Man qué se estrenará el 17 de enero de 2025. Por último, Novocaine, protagonizada por Jack Quaid y Amber Midthunder, se estrenará el 14 de marzo de 2025.

Todos estos anuncios se realizaron a solo unos días de la junta de accionistas de Paramount, esto para dejar en claro la posición en la que se encuentra la compañía. Recuerda, la secuela de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem se estrenará el 9 de octubre de 2026. En temas relacionados, anuncian nuevo juego de TMNT. De igual forma, así se ven las Tortugas Ninja en Street Fighter 6.

Nota del Editor:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem es una gran película que contextualiza a las tortugas en un lugar contemporáneo, pero sin dejar de lado la esencia de los personajes, y el resultado es de primer nivel. Junto a esto, la animación y las actuaciones elevan el material de forma sustancial.

Vía: IGN