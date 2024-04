Joker 2 cambiará el origen de Harley Quinn

Después de meses de espera, el tráiler de Joker: Folie à Deux por fin llegó a nuestras manos a principios de esta semana, dándonos la oportunidad de volver a ver a Joaquin Phoenix como Joker. Sin embargo, esto no fue todo, ya que también se nos presentó a Lady Gaga como Harley Quinn, quien tendrá una historia de origen completamente nueva.

A diferencia de la serie animada de Batman, los cómics, y las películas de Suicide Squad, la Harley Quinn que nos presentará Todd Phillips será muy diferente. Para comenzar, esta versión del personaje no será una psiquiatra tratando de ayudar a Joker, sino que será una paciente más en Arkham.

Por si fuera poco, parece que los roles entre los dos personajes principales han cambiado significativamente. Usualmente, Joker y Harley Quinn tienen una relación abusiva, en donde el villano constantemente está maltratando a su pareja. Sin embargo, todo indicaría que Quinn tendrá el control en Joker: Folie à Deux, a quien vemos convenciendo a Arthur de retomar su personalidad de Joker.

Durante los últimos años, la relación entre Joker y Harley Quinn ha cambiado bastante en los cómics y series. En lugar de seguir ciegamente a su pudín, Quinn ha experimentado con ser una anti heroína, mientras que su corazón ha sido capturado por Poison Ivy. Si bien esta perspectiva no es algo que veremos en Joker: Folie à Deux, está claro que la cinta dejará de lado la concepción general que tenemos de estos dos personajes.

Claro, la película aún no se estrena, por lo que no está del todo claro cómo es que Joker y Harley Quinn interactuarán completamente. Sin embargo, el tráiler deja en claro que, al menos al principio, estos dos personajes estarán enamorados, con Quinzel tomando las riendas de la relación, lo cual es una perspectiva interesante que no ha sido explorada en el pasado.

Te recordamos que Joker: Folie à Deux llegará a los cines el próximo 4 de octubre de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la cinta. De igual forma, estas son las canciones que estarán presentes en la secuela.

Nota del Editor:

Es una perspectiva interesante. Se nos ha presentado una relación abusiva entre Joker y Harley, así como una ruptura entre estos dos, pero es algo casi nuevo ver un amor genuino entre los personajes. Si bien aún queda por ver la película completa, esta es una interpretación llamativa.

Vía: Den of Geek