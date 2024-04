Ya no será posible acumular Xbox Game Pass

No es un secreto que el servicio de Xbox Game Pass cuenta con un par de lagunas legales que le han permitido a los usuarios obtener meses de suscripción de una forma más barata a la debida. Ahora, se ha revelado que Microsoft ha implementado una nueva medida para evitar el abuso por parte de jugadores, y es que se ha reducido el número de meses acumulables de la suscripción en México y otros países.

De acuerdo con Xbox Now, Xbox ha tomado la decisión de reducir sustancialmente el número de meses acumulables de Game Pass por medio de códigos digitales y tarjetas de regalo. Previamente, era posible tener hasta 36 meses de esta suscripción, pero ahora solo será posible disfrutar de 13 meses antes de que sea necesario renovar tu suscripción.

Este plan solo afecta a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Singapur, Taiwán y Turquía, y está enfocado en el servicio de Xbox Game Pass Core, así como Game Pass para PC. Afortunadamente, la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate no ha sufrido de algún cambio. Aunque por el momento no hay información clara, se ha señalado que esta decisión está enfocada en países en donde el precio de la suscripción es considerablemente más bajo en comparación con otras regiones.

De esta forma, será imposible que acumules más de 13 meses de Xbox Game Pass Core y Xbox Game Pass de PC en México. Es una decisión controversial, pero, como ya se ha señalado, el precio de suscripción en nuestro país es uno de los más bajos, por lo cual Microsoft ve esto como un movimiento que logrará balancear la situación en la que nos encontramos. En temas relacionados, la tienda de Xbox 360 llegará a su fin este año. De igual forma, Xbox estaría trabajando en dos consolas nuevas.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que ya no sea posible acumular meses de Xbox Game Pass. Sin embargo, tener 13 meses es más que suficiente para Game Pass Core. Si esto fuera aplicable a Xbox Game Pass Ultimate, entonces la situación sería mucho más severa. Es un cambio que, si bien no será del agrado de todos, no es un gran problema.

Vía: Xbox Now