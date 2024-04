Mejores consejos para cuidar tus consolas en tiempos de calor

El verano se acerca a nuestra región, concretamente en algunas partes de Norteamérica y Centroamérica, con eso llega la pregunta de si nuestras consolas están en peligro por la gran alza de la temperatura. Esto se debe a que estos aparatos se calientan con mucha más frecuencia de lo habitual, dado que algunos juegos exigen bastantes recursos.

El tener largas sesiones de juego sin el debido cuidado puede traer consecuencias no muy gratas, esto al punto de dañar los componentes internos de la consola o inclusive pasar a la parte estética con el plástico derretido. Por esa razón, hemos decidido darte algunos consejos para que tus preciados tesoros se encuentren a salvo durante esta calurosa temporada.

NO ENCERRAR LA CONSOLA

Una de las primeras elecciones que se debe hacer al momento de comprar una consola es el saber dónde colocarla, ya que ponerla en un área bastante cerrada impedirá que los ventiladores trabajen de la manera más óptima. Haciendo que el aire se encierre y tal vez eso cause que empiece a generar humo, dañando el sistema por completo en pocos minutos.

Ante esto, es recomendable ponerla en un área despejada donde el aire corra con total normalidad, y sobre todo, que la parte trasera no se vea opacada por alguna pared o tapa de madera. Sí, existen muebles que tienen orificios para los cables, pero en ocasiones son tan pequeños que no alcanzan a cumplir las exigencias de los ventiladores de consolas.

Así que en este momento tienes el aparato en una situación de encierro, va siendo hora de pensar en qué nuevo lugar lo vas a colocar o sí puedes hacerle un orificio grande al mueble de madera en el que mantienes el dispositivo.

UN ÁREA DONDE PREDOMINE LA SOMBRA ES IDEAL

Colocar la consola cerca de una ventana es un arma de doble filo, ya que tenerla ahí le ayudará a mantenerse fresca por el aire que va llegando del exterior, pero si la luz solar alcanza el aparato conlleva un riesgo serio. Si por si sola la consola genera mucho calor al usarse, con la luz de este astro puede que termine por derretirse, por eso es conveniente alejarse de estos puntos.

Es muy bueno tenerla cerca de una ventana, siempre y cuando el ángulo esté bien posicionada, igual es mucho mejor tener abiertos los vidrios pero con una cortina de por medio, esto evitará que los rayos toquen el preciado tesoro. De igual manera, no está demás comentar que poner una consola a la intemperie podría no ser la mejor idea.

LIMPIA TUS CONSOLAS DE VEZ EN CUANDO

Algo que echa a perder las consolas con el paso del tiempo es el polvo, partículas que se meten dentro de los orificios de los aparatos electrónicos y que les puede afectar obstruyendo el respiradero. Por esa razón, darles una pasada con un paño seco no está de más, aunque si se utiliza aire comprimido es mucho mejor para no dar piedad a los rastros.

De igual manera, se debe considerar abril la consola si es posible, ya que hay secciones que el aire o los paños no pueden alcanzar por obvias razones de tamaño, pero no hay nada que el desarmador adecuado no pueda arreglar. Eso sí, todo debe hacerse con extremo cuidado para no tocar un cable indebido o echar a perder el disco duro interno.

NO TENER LARGAS SESIONES DE JUEGO

Para finalizar los consejos, algo infalible es el no jugar tantas horas en la consola, pues entre más exigente el juego, más será el calor que se genera debido al esfuerzo del CPU para correr los videojuegos. Si es una época de temperaturas frías no deberían existir complicaciones, pero en una de calor no es lo mejor tenerla funcionando por más de 3 horas.

Eso sí, si cuentas con aire acondicionado dentro de la habitación, el mismo que te funciona para tener en buenas condiciones una PC, es lógico que puedes extender tus sesiones de juego por más tiempo. Pero en caso de que no lo tengas, es preferente que descanses un par de minutos hasta que todo se enfríe y así puedas continuar con el título que tienes pendiente.

Con esto damos por concluidos estos pequeños consejos para mantener a salvo tus consolas en épocas veraniegas. Sobre todo si son aparatos modernos como Switch, PS5 y Xbox Series X/S.