Gotham Knights ya tiene una clasificación que no incluye a las consolas de pasada generación

Desde su anuncio, Gotham Knights se ha convertido en uno de los juegos más polémicos de Warner Bros. Games debido a los constantes retrasos que sufrió, y esto se le debe mucho a la situación sanitaria que empezó en 2020. Sin embargo, muchos fanáticos se sienten positivos debido a que la fecha de estreno actual ya es la oficial en todas las consolas.

De forma reciente el juego ya fue clasificado, concretamente en Taiwán, y algo que llama bastante la atención, es que en la lista solo aparecen los dispositivos de nueva generación, PS5 y Xbox Series X. El dejar fuera a PS4 y Xbox One podría indicar que de momento no han pasado por lista, pero no necesariamente significa una cancelación en cuanto a desarrollo.

En caso de ser un tema nuevo, aquí te dejamos la sinopsis de Gotham Knights:

Batman está muerto. Un nuevo inframundo criminal ha barrido las calles de Gotham City. Ahora depende de la Familia Batman; Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin, proteger Gotham, llevar esperanza a sus ciudadanos, disciplinar a sus policías y dar miedo a los criminales.

Junto a Hogwarts Legacy, Gotham Knights se ha convertido en uno de los juegos más esperados del año por parte de Warner Bros. Se lanzará el próximo 25 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Nota del editor: No deberíamos alarmarnos por esto, dado que en la mayoría de veces suelen pasar este tipo de errores en la clasificación. Así que solo nos queda esperar al lanzamiento oficial del videojuego.

Vía: PSU