The CW cancela oficialmente la serie de Batwoman

En las series de Marvel o DC siempre hay un inicio y un fin, aunque desafortunadamente surgen casos en que las obras se quedan inconclusas por cancelaciones abruptas que decepcionan a los fanáticos. Este es el caso de la serie de Batwoman, la cual tras tres temporadas satisfactorias, ha sido finalizada por su propia cadena televisiva The CW.

Eso lo dio a conocer la Showrunner Caroline Dries, describiendo que le parte el corazón no poder continuar con una cuarta temporada, pero que está bastante orgullosa de haber elaborado 51 episodios. De igual manera, agradeció a todos los que hicieron posible el programa, a los productores, mantenimiento, el elenco y al público que disfrutó.

Just got the sad news that #Batwoman will not be seeing an S4. I am bummed, but full of gratitude. What an honor to make 51 episodes. So many inspiring, brilliant people contributed to this series. Thank you producers, cast and crew. Thank you, fans! We love you. ❤️

