El olvidado Skull & Bones ya tiene nuevas imágenes filtradas

Además de Beyond Good & Evil 2, uno de los juegos de Ubisoft que más retrasos ha tenido es Skull & Bones, experiencia de piratas que se menciona está basado en la mecánica principal de Assassin’s Creed IV: Black Flag. Muchos jugadores piensan que este videojuego ya fue olvidado, pero hace nada surgieron pistas que indican una actualización en su creación.

Mediante un video, se filtraron imágenes nuevas del próximo lanzamiento, ahí se puede ver cómo van a funcionar los NPC y su subida de nivel, además de su utilidad durante las excursiones por invadir otros barcos. Además, habrá que hacerse de víveres para tener una especie de supervivencia, lo que indica elementos de simulación de vida al estilo Sims.

Keep your eyes on the horizon… 🏝️ pic.twitter.com/BWaH9QfYUb — Skull & Bones (@skullnbonesgame) April 29, 2022

Después de haberse filtrado el contenido por la propia Ubisoft, se eliminó, aunque algunas páginas conservan un GIF en el que se puede ver todo lo que va a contener esta entrega en desarrollo.Y eso resulta ser un alivio para quienes lo estaban esperando, pues este título se anunció en el E3 de 2017 y hasta este momento hemos visto muy poco metraje en video.

La compañía en varias ocasiones ha asegurado que el desarrollo va muy bien, pero después de no mencionar nada al respecto por tanto tiempo, es evidente que algo no está terminando por funcionar. Eso también pasa con el remake de Prince of Persia The Sands of Time, el cual se ha retrasado bastante, esto a tal punto de no tener una fecha definida.

Nota del editor: Puede sonar trillado, pero desde que Michel Ancel dejó Ubisoft casi todo se ha ido en picada para la empresa, y eso hace más factible el rumor de que la corporación está lista para ser comprada. Ojalá dentro de algunos meses hagan una conferencia de verano para conocer más de estos lanzamientos pospuestos.

Vía: Kotaku