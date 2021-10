Hace varios meses, Ubisoft anunció The Division Heartland, un nuevo título free-to-play que estaría llegando a consolas y PC en un futuro. Bueno, tal parece que ese futuro está mucho más lejos de lo que creíamos puesto que el juego fue retrasado de forma muy sigilosa junto con el remake de Prince of Persia.

The Division Heartland recibió una ventana de lanzamiento de finales de este año o principios del siguiente, pero mediante un nuevo documental fiscal, se reveló que el título estará haciendo su debut entre abril de 2021 y marzo de 2022. Por otra parte, Prince of Persia: Sands of Time Remake, que fue retrasado indefinidamente, saldrá entre abril de 2022 y marzo de 2023.

El caso de Prince of Persia es bastante peculiar, pues originalmente estaba pensado para debutar en marzo de este año, y ahora no podría salir sino hasta 2023, dos años después de lo anunciado. Al menos con The Division Heartland no teníamos una fecha concreta de estreno, pero pues habrá que esperar un poco más para ver qué tal está.

Nota del editor: Considerando que ambos títulos no han recibido ningún tipo de promoción ni nada por el estilo en años recientes, era de esperarse que Ubisoft no tenía intenciones de lanzarlos dentro de poco. Sin embargo, la espera por estos juegos tal vez sí será mucho más larga de lo que anticipábamos.

Via: IGN