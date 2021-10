Yoshida juega Horizon: Zero Dawn en Steam Deck

Prácticamente estamos a un mes de la salida del Steam Deck, aunque todavía no se establece una fecha concreta. Pero tal parece que Valve quiso generar emoción por su dispositivo a través del responsable del departamento de indies de PlayStation, Shuhei Yoshida, quien compartió esta mañana una foto en Twitter que causó sensación, ya que en la misma podemos ver en sus manos la consola híbrida de Steam ejecutando Horizon: Zero Dawn.

Thanks to @valvesoftware, checking out #HorizonZeroDawn on Steam Deck 😀 pic.twitter.com/rO9ev0NLkR

— Shuhei Yoshida (@yosp) October 29, 2021