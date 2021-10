El desarrollo de Pragmata avanza bastante bien, dice Capcom

El año pasado, Sony llevó a cabo su presentación The Future of Gaming, en la cual nos revelaron un montón de juegos para el futuro. Uno de estos es Pragmata, título de ciencia ficción a cargo de Capcom que, desde el evento previamente mencionado, no hemos sabido nada sobre él. Quédate tranquilo, que sus autores afirman que el proyecto está avanzando bastante bien.

Mediante un nuevo documento financiero, Capcom aseguró que Pragmata está “avanzando sin problemas”, aunque no dieron más detalles al respecto. Es decir, parece que deberemos espera un buen rato más para conocer nueva información sobre este misterioso proyecto.

Por otra parte, en este mismo documento también se habla sobre el RE Engine, el cual, para sorpresa de nadie, seguirá siendo utilizado por Capcom en el futuro. Yoichi Egawa, uno de los ejecutivos más importantes de la compañía nipona, incluso lo describió como “un motor de juego excepcional que no solo permite desarrollar aventuras de una enorme gran calidad a un coste reducido, sino que aprovecha al máximo el rendimiento de cada pieza de hardware”.

Nota del editor: Me parece que este fue uno de esos juegos que tal vez se reveló con demasiada anticipación. Está claro que Capcom todavía no tiene mucho que mostrar de Pragmata, aunque si las cosas van progresando tan bien, entonces pensar que podría salir en 2022 no suena como una idea tan descabellada.

Via: GamingBolt