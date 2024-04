Es un hecho que Suicide Squad: Kill the Justice League es el mayor fracaso de 2024. Después de 10 años de desarrollo y millones de dólares, el trabajo más reciente de Rocksteady es un pueblo fantasma. Pese a ser un juego como servicio, un nuevo registro ha revelado que poco más de 100 personas están disfrutando de esta entrega en PC.

De acuerdo con SteamDB, el día de hoy, 25 de abril, se han registrado solo 118 jugadores concurrentes en Suicide Squad: Kill the Justice League en PC. Si bien el número seguramente es más grande cuando tomamos en consideración a los usuarios de consola, esto sigue un fracaso rotundo para un AAA tan esperado como lo era este título.

Ni siquiera la más reciente expansión del juego, la cual iba a revitalizar esta aventura, logró cumplir con su cometido. Por si fuera poco, se ha revelado que Marvel’s Avengers, título que ya ni siquiera está a la venta, tiene más jugadores activos en estos momentos.

En comparación, títulos como Helldivers II y Fallout 76 están gozando de miles de usuarios jugando al mismo tiempo. No es un secreto que el título de Arrowhead Studios es una de las experiencias más divertidas del año, con más de 84 mil jugadores activos. Pese a su complicado inicio, el trabajo de Bethesda se ha convertido en una experiencia amada por muchos, y la serie de Amazon solo ayudó a aumentar los números para esta entrega.

Si bien Rocksteady ha señalado que tiene pensando ofrecerle soporte a Suicide Squad: Kill the Justice League por lo menos un año, es probable que esto cambie en cualquier momento. Aquí lo interesante será ver si Warner Bros. por fin logra comprender que sus propuestas de juegos como servicio no son del interés general, o no. En temas relacionados, Suicide Squad: Kill the Justice League no cumplió con las expectativas de Warner Bros. De igual forma, PlayStation ofrece reembolsos para los que compraron este juego.

Nota del Autor:

No es un secreto el fracaso de Suicide Squad: Kill the Justice League, pero mientras todos aceptamos que esta no es la dirección que debe de tomar un estudio como Rocksteady, parece que Warner Bros. no lo ve así, y siguen intentando entregar un juego como servicio exitoso, incluso cuando ya han fallado en múltiples ocasiones.

Vía: Windows Central.