No ha pasado ni un mes desde el lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League, pero por fin se ha confirmado algo que muchos ya veían venir. De acuerdo con Warner Bros. Discovery, el más reciente trabajo de Rocksteady no logró cumplir con las expectativas de la compañía.

Por medio de su más reciente junta de accionistas, Gunnar Wiedenfels, CFO de Warner Bros. Discovery, reveló que Suicide Squad: Kill the Justice League, el cual llegó al mercado el pasado 2 de febrero a un precio de $70 dólares, no logró cumplir con las expectativas que se tenían con este título, algo que afectará el desempeño de esta división de la compañía. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Este año, Suicide Squad, uno de nuestros lanzamientos clave de videojuegos en 2024, no cumplió con nuestras expectativas desde su lanzamiento a principios del trimestre, lo que prepara a nuestro negocio de juegos para una dura comparación año tras año en el primer trimestre”.

Recordemos que en febrero de 2023 vimos el lanzamiento de Hogwarts Legacy, el cual se convirtió en el título más vendido de todo el año pasado. De esta forma, era casi imposible que Warner Bros. Discovery fuera capaz de registrar un éxito superior o similar con Suicide Squad: Kill the Justice League, especialmente considerando todos los problemas y controversias a los que el título de Rocksteady se enfrentó.

Suicide Squad: Kill the Justice League tuvo un acceso anticipado desastroso, puesto que los servidores cerraron después de encontrarse un bug que llevó a los jugadores directamente al final de la aventura. Junto a esto, no hubo reseñas antes de su lanzamiento, y una vez que hubo, la mayoría fueron negativas. Está claro que este no fue el éxito que muchos esperaban. En temas relacionados, este no será el último trabajo de Kevin Conroy. De igual forma, Arkham Knights tiene más jugadores que Suicide Squad: Kill the Justice League.

Nota del Editor:

Suicide Squad: Kill the Justice League es un juego que tiene buenos fundamentos, una interesante historia, y personajes muy interesantes. Sin embargo, es su apartado de juego como servicio lo que termina por arruinar la experiencia. Espero que Warner Bros. logre darse cuenta de que algo como Hogwarts Legacy, el cual es un título single player, es mucho más valioso que algo como Suicide Squad: Kill the Justice League.

Vía: IGN