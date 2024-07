S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es un juego que ha sufrido de un turbulento desarrollo y de múltiples retrasos. Cuando todos pensaban que el título por fin iba a estar disponible a principios del próximo mes de septiembre, el estudio responsable por este título ha vuelto a confirmar que hubo un cambio de planes, y ahora esta secuela llegará hasta noviembre.

Por medio de un nuevo video, GSC Game World ha confirmado que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ya no estará disponible el 5 de septiembre, como muchos esperaban, y ahora llegará a consolas y PC hasta el 20 de noviembre de 2024. Esto lo que comentaron al respecto:

“Sabemos que es posible que estén cansados de esperar, y realmente apreciamos su paciencia. Estos dos meses adicionales nos darán la oportunidad de corregir más ‘anomalías inesperadas’ (o simplemente ‘errores’, como usted los llama). S.T.A.L.K.E.R. 2 se perfila como todo lo que imaginamos, con el lanzamiento casi aquí, y estamos increíblemente emocionados de compartir más con ustedes”.

Sin embargo, no tendremos que esperar mucho para tener una idea de lo que nos espera, puesto que el próximo 12 de agosto se llevará a cabo una presentación especial enfocada a las novedades que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl tiene para nosotros, por lo que la nueva espera no será tan pesada para algunos.

Recuerda, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 20 de noviembre. En temas relacionados, la trilogía original de S.T.A.L.K.E.R. llega a consolas.

Nota del Autor:

Considerando que el desarrollo se ha visto afectado por la guerra en Ucrania, tiene mucho sentido que el equipo tenga problemas de este tipo, es algo natural. Solo esperemos que todo salga bien al final del día.

Vía: GSC Game World