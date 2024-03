La trilogía de S.T.A.L.K.E.R. llega a consolas

Aunque no llamó mucho la atención, el Xbox Partner Preview que se llevó a cabo hace solo unas horas tuvo un par de anuncios interesantes, entre ellos, fue la confirmación de un rumor que ha circulado en internet por un tiempo. Por medio de un tráiler, se ha confirmado que la serie de S.T.A.L.K.E.R., una de las franquicias de culto en PC, ya está disponible en estos momentos en consolas de Xbox.

Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a la tienda de Microsoft, y comprar S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, y S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, todo esto bajo un paquete con el nombre de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, el cual tiene un precio de $39.99 dólares. Esta es la descripción que se oferece:

“Cada elemento de los juegos originales se ha mantenido y se ha adaptado fielmente a la consola gracias al arduo trabajo de GSC Game World y sus socios en Mataboo. Todo esto constituye una gran oportunidad para que los jugadores de Xbox de todo el mundo obtengan conocimientos básicos del universo de S.T.A.L.K.E.R. en el período previo al lanzamiento de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”.

Lo mejor de todo, es que GSC Game World, los desarrolladores de la serie de S.T.A.L.K.E.R. lanzará un parche para las versiones Xbox Series X|S a finales de este año, el cual ofrecerá mejoras gráficas adicionales y otras características. Las versiones de consola también tendrán soporte para mods a través de mod.io, aunque esto también estará disponible en un futuro.

Aunque el anuncio se llevó a cabo en el evento de Xbox Partner Preview, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy también ya está disponible en PlayStation 4. De esta forma, todos los jugadores de consolas podrán disfrutar de esta aclamada serie en preparación para la llegada de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl el próximo 5 de septiembre de 2024.

Recuerda, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy ya está disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5. En temas relacionados, en este evento también se confirmó el pase de temporada de Persona 3 Reload. De igual forma, este es el primer vistazo a Unknown 9: Awakening.

Nota del Editor:

Este es un gran momento, no solo para los fans de la serie, sino para aquellos que siempre se han interesado en esta propiedad, pero al estar atrapado en PC, no le habían dado la oportunidad. De esta forma, ahora no hay excusas para no experimentar esta aclamada serie.

Vía: Xbox