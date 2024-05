Daniel Radcliffe responde a postura anti trans de J.K. Rowling

Desde hace ya un par de años la creadora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, ha lanzado comentarios controversiales en las redes sociales, sobre todo aquellos en contra de la comunidad transgénero que han hecho enfadar a gran cantidad de personas que utilizan plataformas como X. Incluso los actores que trabajaron con ella en las cintas del mago que vivió no están de acuerdo con sus preferencias, especialmente quien interpretó al famoso niño de la cicatriz, hablamos de Daniel Radcliffe.

Mediante una entrevista, el actor ha hablado un poco de su labor en la producción de Broadway de Merrily We Roll Along, aunque también se tomó el tema de su paso por la franquicia de Harry Potter, con comentarios de cómo fue la vida en el mundo de la actuación desde niño. Es ahí donde también dio su punto de vista en relación a la escritora de estas novelas infantiles, aclarando que se siente decepcionado de alguna forma, más porque hubo épocas en que fueron cercanos por el rodaje de las cintas.

Acá lo mencionado:

En última instancia, me entristece mucho. Miro a la persona que conocí, las veces que nos conocimos, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me resulta profundamente empático.

Había trabajado con el Proyecto Trevor durante 12 años y me habría parecido, no sé, una inmensa cobardía no decir algo. Quería intentar ayudar a las personas que se habían visto afectadas negativamente por los comentarios. Y decir que si esos son los puntos de vista de Jo, entonces no son los puntos de vista de todos los asociados con la franquicia Potter.

Seguiré apoyando los derechos de todas las personas LGBTQ y no haré más comentarios que ese.