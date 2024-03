Filtran detalles de lo que será el nuevo God of War

Ya vamos para los dos años del lanzamiento de God of War Ragnarok, última entrega del personaje Kratos que lo ha llevado a derrotar otro puñado de dioses que quieren quitar de alguna manera su libertad, y ahora ha tenido que combatir en compañía de su hijo Atreus. Y si bien es un título que dará para mucho tiempo más, incluyendo la pequeña expansión gratuita que se lanzó hace poco, parece ser que ya hay un nuevo proyecto en camino, mismo que tal vez no sea de talla AAA para esta ocasión.

Hace una semanas atrás se dio a conocer por parte de un insider de la industria, que el anuncio de Ghost of Tsushima para PC se dará ni más ni menos que el 6 de marzo y eso se ha cumplido, a esto le ha seguido otra confirmación interesante en relación a la saga del dios de la guerra. Pues dice que el siguiente juego de la saga ya se está trabajando, pero en esta ocasión no está siendo desarrollado por Santa Monica Studio, sino alguien más que claramente es propiedad de PlayStation.

However, there is more than one project related to God of War, even outside of Santa Monica Studios.

