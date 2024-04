Nintendo obliga a quitar años de contenido de Garry´s Mod

Para quien no lo tenga en el radar, desde hace bastantes años existe un título llamado Garry’s Mod, el cual llevaba la base de Half-Life 2, mismo en el que los usuarios pueden crear sus propias experiencias, y justo de ese mismo hay creadores de contenido que han hecho canales exitosos como SMG4. Y algo que este mod tiene dentro, esos son contenidos de Nintendo, con modelos de personajes usados para contar diferentes historias, y obviamente la empresa sabe de esto, por la que están exigiendo que quiten todo eso.

Los creadores de este mod han hablado de esta petición por parte de la gran N, y eso ha hecho que pidan ayuda a la comunidad, pues se estarán poniendo manos a la obra para retirar todo lo relacionado a Mario y demás personajes, pues si no lo hicieran se verían en los tribunales por una posible demanda de derechos del autor. Los usuarios han subido assets y modelos desde hace ya poco más de 20 años, pero se ha dicho que están en todo el derecho de pedir que se retiren, por lo que el proceso será largo de cumplir.

Aquí el mensaje que pusieron en Steam:

Algunos de ustedes habrán notado que recientemente se han eliminado ciertos artículos del taller relacionados con Nintendo. Esto no es un error, los derribos vinieron de Nintendo. Honestamente, esto es bastante justo. Este es el contenido de Nintendo y lo que permiten y no permiten depende de ellos. No quieren que juegues con esas cosas en Garry’s Mod; esa es su decisión, tenemos que respetarla y eliminar todo lo que podamos. Este es un proceso continuo, ya que tenemos 20 años de cargas por realizar. Si quieres ayudarnos eliminando tus cargas relacionadas con Nintendo y no volver a subirlas nunca más, eso nos ayudaría mucho.

De hecho, como ya se dijo, están buscando ayuda para que no quede nada de Nintendo en la biblioteca de contenidos, de hecho se ha hablado de 5.624 resultados en 188 páginas, por lo que no será la tarea más sencilla, pero que al final debe hacerse para evitar problemas con la compañía que ya es un meme por lanzar demandas. Sin duda la gente extrañará usar cosas de tan emblemáticas sagas, más por tantos años de estar almacenadas.

Vía: Steam

Nota del autor: Ya decía yo que había visto estos mods en algún lado, y no sabía que creadores com SMG4 lo usaban para sus videos. Afortunadamente esta persona ya tiene sus propias creaciones, entonces si quitan lo de Nintendo no hay mucho problema con eso.