Dos juegos de carreras de Nintendo 64 llegan a Switch Online

Es un videojuego de carreras desarrollado por Iguana Entertainment y publicado por Acclaim Entertainment para la consola Nintendo 64. Fue lanzado en 1998. En “Iggy’s Reckin’ Balls”, los jugadores controlan personajes que compiten en carreras de obstáculos en pistas que se asemejan a toboganes de parques temáticos. El juego presenta un estilo de juego único que combina elementos de carreras y plataformas. Los jugadores pueden recoger power-ups y utilizarlos para atacar a sus oponentes o para aumentar su velocidad y habilidades.

Recuerda que ambos juegos ya se pueden bajar actualizando la aplicación de 64 en Nintendo Switch Online. Necesitas la membresía de Expansion Pass para poder jugarlos.

Nota del autor: Aunque me gusta mucho Nintendo, realmente no conocía estos juegos por ser de empresas externas. Eso sí, me sorprende que no son multiconsolas ni nada, sino que llegaron exclusivamente para 64.