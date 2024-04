Padre arremete contra Nintendo por el online de 3DS y Wii U

Es bien sabido que el pasado 8 de abril de 2024 se dio un acontecimiento fuerte en el medio de los videojuegos, y eso fue justamente el cierre de servidores para las consolas 3DS y Wii U de Nintendo, algo que se veía venir, más porque el número de usuarios de le era fructífero a la compañía de Japón. Sin embargo, parece que sí había un nicho muy contado que aún probaba los juegos con funciones online, y justamente uno de ellos se trataba de una niña de corta edad que disfrutaba de Animal Crossing: New Leaf.

El periodista conocido como Jeff Gerstmann le compró una consola portátil en 3D a su hija de tres años, quien disfrutaba mucho de la modalidad de Dream Suite en la penúltima entrega de los animales, donde el usuario puede explorar las creaciones de más usuarios a lo largo del mundo. Pero justamente en la semana del 8 de abril las cosas cambiaron, pues la niña no podía continuar con su rutina debido a un mensaje extra que le aparecía en el dispositivo, por lo que fue con Jeff para preguntar qué sucedía.

Ahí es donde el hombre ha leído lo siguiente: Este servicio ha concluido, gracias por su comprensión. Después de esto, el usuario tuvo que decirle a la infante que ya no podría entrar a esta opción, y no de forma parcial, sino que ya no iba a ser posible nunca más. Ante esto, reportó que la niña comenzó a llorar, dado que se trataba de uno de los juegos que más le gustaba y con el que pasaba horas y horas interactuando con los NPC.

Aquí su declaración:

Básicamente le dije que ya no iba a poder hacer eso más y rompió a llorar. Y yo digo, maldita sea, mierda. Que se joda Nintendo.

Acá una descripción del juego: