McDonald’s lanza tamaño XXL de sus famosas papas

No cabe duda de que el rey de la comida rápida sigue siendo la empresa de McDonald’s, la cual si bien ha tenido dura la competencia con Burger King o Carl’s Jr., ha logrado mantenerse dentro del margen de preferencia entre la gente, más por su marketing. Y claro, el platillo por el que más se les conoce son sus papas a la francesa, las cuáles siempre dejan a los consumidores con ganas de más, y ante eso, la marca ya tiene la solución perfecta.

La empresa presentó una versión extragrande de sus clásicas papas fritas en Malasia, dejando atrás el antiguo formato “Supersize” con una porción XXL que llamó la atención de todos. Esta nueva edición formó parte del “Fan Fries Menu”, lanzado para celebrar el Día Internacional de las Papas Fritas el pasado 11 de julio.

El evento tuvo lugar en el concurrido distrito Bukit Bintang de Kuala Lumpur, donde pantallas digitales mostraban la montaña de papas fritas y los asistentes recibieron generosas bandejas del producto. La cadena aseguró que la iniciativa buscaba celebrar la conexión emocional que muchos clientes tienen con este icónico acompañamiento.

McDonald's has launched an XXL shareable version of their fries called "Fans Fries" in Malaysia pic.twitter.com/tBgl72kdjT

— Dexerto (@Dexerto) July 16, 2025