Revelan nuevo tráiler de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es un título completamente nuevo que mantiene el legado de obras originales e innovadoras de Capcom. Este trabajo de amor sigue la tradición de títulos verdaderamente únicos como Okami y Shinsekai – Into the Depths.

Explora un mundo increíble en el que la estética tradicional japonesa cobra vida gracias al poder de RE Engine. Disfruta de una experiencia de juego única que combina acción y estrategia. Sea testigo de un choque épico entre el reino de los espíritus y el hombre mortal.