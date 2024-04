Nuevos juegos han llegado al servicio de Xbox Game Pass. Recordemos que hace unos días se unió Star Wars Jedi: Survivor a esta plataforma, por medio de EA Play, el cual está disponible para todos aquellos que cuentan con la versión Ultimate. Ahora, experiencias como Tomb Raider: Definitive Edition se unirán a Game Pass.

A partir del día de hoy, títulos como Have a Nice Death ya están disponibles, y a lo largo de las próximas dos semanas entregas como Brothers: A Tale of Two Sons y Tomb Raider: Definitive Edition se unirán al servicio. Esta es la lista completa:

Have A Nice Death (Nube, Consola y PC) – Ya disponible

Tomb Raider: Definitive Edition (Nube, Consola y PC) – 2 de mayo

Kona II: Brume (Nube, Consola y PC) – 7 de mayo

Little Kitty, Big City (Nube, Consola y PC) – 9 de mayo

Brothers: A Tale of Two Sons (Nube, Consola y PC) – 14 de mayo

Sin embargo, no todas son buenas noticias, puesto que una selección decente de juegos también abandonarán Xbox Game Pass a partir del próximo 15 de mayo. Estos son:

Eastern Exorcist (Nube, Consola y PC)

Eiyuden Chronicle Rising (Nube, Consola y PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Nube, Consola y PC)

Ghostlore (Nube, Consola y PC)

Just Cause 4 Reloaded (Nube, Consola y PC)

Norco (Nube, Consola y PC)

SD Gundam Battle Alliance (Nube, Consola y PC)

Supraland Six Inches Under (Nube, Consola y PC)

Todos estos juegos aún los puedes conseguir con un descuento del 15% en la Microsoft Store. De la selección, Eiyuden Chronicle Rising y Fuga: Melodies of Steel 2 son las dos grandes pérdidas, por lo que si no has tenido la oportunidad de disfrutar de estas experiencias, será mejor que lo hagas lo más pronto posible. En temas relacionados, se confirma fecha y hora del Xbox Games Showcase de este año. De igual forma, se revelan los ingresos de Xbox.

Nota del Autor:

Esta es una lista decente, no tan impresionante como meses previos, pero Brothers: A Tale of Two Sons y Tomb Raider: Definitive Edition son grandes adiciones que todos los fans de este servicio pueden apreciar. Solo nos queda por ver qué otras sorpresas están en camino.

Vía: Xbox