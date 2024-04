Xbox recibe buenos ingresos aunque sus consolas no vendan

El año pasado finalmente se cerró el trato que muchos jugadores de Xbox estaban esperando, ese era la adquisición de Activision Blizzard, gasto que ha sido uno de los más fuertes en su historia, mucho más de lo que invirtieron en Bethesda hace tiempo atrás en el tiempo. Eso ha tenido como frutos ganancias que ya se empiezan a notar, de hecho, podría decirse que son ingresos récords, pero hay algo negativo que se detecta en la ecuación.

Microsoft presentó de forma reciente los resultados financieros del tercer cuarto de su tercer trimestre del año fiscal 2024, y dentro de los datos hay números que pueden presumir, los cuales han ganado después de la compra de Activision, pues les llegan aportaciones de diferentes juegos en línea de la empresa. Concretamente los ingresos de juegos han sido del 51% en comparación el mismo trimestre de hace un año, lo cual es muy positivo.

Por su parte, hay malas noticias para la parte de consolas, dado que se reportó una baja del 31% en comparación al año anterior, donde se había reportado un aumento del 3%, y la propia empresa ha mencionado que es precisamente por esto mismo, algo que demuestra el bajo interés de las personas por lo que puedan ofrecer. Sin embargo, es posible que esto cambie con la llegada de siguientes juegos como Hellblade 2: Senua´s Saga, Indiana Jones, entre otros que se lanzan este año.

No está de más comentar, que varios analistas mencionan que Xbox estaría en números negativos de no ser por la compra de Activision Blizzard, pues si no se contara con lo que aportan ellos, estarían en un 7% negativo, dado que no han logrado vender juegos o generar más suscripciones de Game Pass en los pasados meses. Ni siquiera Starfield logró captar la atención de los usuarios por mucho que se trataba de la carta ganadora por parte de Bethesda.

Vía: Twitter

Nota del editor: Para este momento la empresa debe replantear su siguiente movimiento sino quieren seguir cayendo entre los negocios de Microsoft. De hecho, dicen que ya no es el tercer puesto que más ingresos genera.