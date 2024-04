Xbox anuncia consola y control de X-Men ‘97

X-Men ‘97 se ha convertido en una de las producciones más populares de las últimas semanas. Ahora, el día de hoy, se ha revelado una colaboración entre Marvel y Xbox, en donde todos los interesados pueden unirse a una dinámica para ganar un Series X y controles ediciones especiales inspirados en la nueva serie animada de Disney+.

A partir de estos momentos, y hasta el próximo 19 de mayo, todos los interesados pueden participar en una dinámica especial, en donde el ganador será recompensado con un Xbox Series X edición especial de X-Men ‘97, el cual cuenta con un diseño inspirado en los cómics protagonizados por los mutantes, así como un control con los colores clásicos de Wolverine. Esta es la descripción:

An Xbox with an X-Gene?!

Follow & RT with #Xbox97Sweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & controller combo, plus an extra controller, inspired by Marvel Animation’s #XMen97, now streaming on @DisneyPlus.

18+. Ends 5/20/24. Rules: https://t.co/8CYN8Hg2lG pic.twitter.com/4k1FXahoUN

— Xbox (@Xbox) April 23, 2024