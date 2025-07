¿Tendremos un Nintendo Direct esta semana?

Debido al lanzamiento del Switch 2, el pasado mes de junio no se llevó a cabo un Nintendo Direct. Esto ha dejado a más de una persona con la esperanza de que esta semana tengamos una de estas amadas presentaciones. Sin embargo, un importante insider asegura que este no será el caso.

Desde hace un par de días se ha rumoreado que durante esta semana se llevará a cabo un Nintendo Direct, el cual nos dará un vistazo a la oferta de la Gran N durante la segunda mitad del 2025. Sin embargo, NateTheHate, famosos insider, asegura que este no será el caso, algo que ha decepcionado a más de un fan, puesto que esto no sucede en los próximos días, ya no pasará.

Julio es un mes interesante para Nintendo, puesto que la siguiente semana estará disponible Donkey Kong Bananza, y el 22 de julio tendremos un Pokémon Presents. Esto significa que las posibilidades de ver un Nintendo Direct disminuyen conforme pasa el tiempo. Claro, siempre existe la posibilidad de que la compañía japonesa logre sorprendernos, pero parece que este no será el caso en esta ocasión.

Si no es en julio, esto significa que podríamos tener un Nintendo Direct hasta septiembre, mes en que usualmente también se lleva a cabo una de estas presentaciones. Por el momento, la Gran N se ha mantenido en silencio respecto a todos estos rumores, y es probable que no tengan planeado aclarar esta situación. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los rumores de este evento aquí. De igual forma, el Switch 2 comienza a subir de precio.

Nota del Autor:

Un Nintendo Direct es algo que todos queremos ver, pero tampoco es el fin del mundo si no sucede. Nintendo bien puede anunciar la fecha de Metroid Prime 4: Beyond por medio de un tweet, y aun así tendrá toda la atención del mundo durante ese día. Aunque no niego que me encantaría ver qué está en desarrollo para el Switch 2.

Vía: Nintendo Soup