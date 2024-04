Apple confirma nuevo evento para mayo

Pese a que el próximo 10 de junio se llevará a cabo el WWDC de Apple, la compañía de la manzana tiene una sorpresa planeada para el mes de mayo. De manera completamente inesperada, se ha confirmado que a principios del siguiente mes tendremos una nueva presentación, la cual podría estar enfocado en el iPad.

Por medio de un nuevo comunicado, se ha confirmado que evento conocido como Let Loose. Esta presentación se llevará a cabo el 7 de mayo a las 7:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aunque los detalles son escasos, se especula que el enfoque esté en las nuevas iteraciones del iPad Air y iPad Pro.

Apple just dropped a May 7th event in my inbox. Livestream. Probably iPad related pic.twitter.com/2MI0IidTQ9 — Marques Brownlee (@MKBHD) April 23, 2024

Recordemos que la integración de la inteligencia artificial al sistema iOS será el enfoque para el WWDC de junio, por lo que en mayo veríamos cómo los chips de M2 y M3 son integrados a las iPads del momento, y todos los beneficios que esta tecnología le ofrecerá a los usuarios de estos dispositivos. Sin embargo, por el momento no hay información oficial por parte de Apple, por lo que únicamente podemos esperar hasta el día del evento.

Recuerda, la presentación de Let Loose de Apple se llevará a cabo el 7 de mayo a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Será muy interesante ver qué tipo de sorpresas tiene Apple para nosotros, especialmente cuando consideramos todas las novedades que están en camino por parte de la compañía. Solo nos queda esperar para ver qué tanto tienen en puerta.

