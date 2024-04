¿Mario siente dolor? Productor responde

Mario es un personaje que ha viajado al espacio, visitado volcanes y se ha visto en un sin fin de aventuras que ponen en riesgo su vida. Si bien es cierto que estamos hablando de un personaje ficticio, esto no quiere decir que no sienta algún tipo de dolor al momento de morir. De esta forma, el productor de la serie por fin ha revelado si Mario es capaz de sentir dolor o no.

En una reciente entrevista con The Verge, Takashi Tezuka, diseñador y productor de la serie, fue cuestionado ante la posibilidad de que Mario sienta dolor al momento de morir cada vez que jugamos. Si bien el japonés es capaz de ver esta pregunta de una forma divertida, ofrece una respuesta filosófica que nadie veía venir. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Si el jugador siente que Mario siente dolor, esa es una mejor experiencia, en lugar de hablar sobre si Mario realmente siente dolor”.

De esta forma, todo recae en la persona que tiene el control. El pensar que Mario siente dolor cada vez que muere en alguna de sus aventuras puede ser un elemento que nos impulsa para mejorar y evitar que el fontanero sea derrotado. Al menos esta es la perspectiva que trata de aproximarse a esta cuestión de una forma filosófica. Si hablamos de una forma lógica, entonces no hay algo que preguntarse.

Nota del Autor:

Es una pregunta graciosa, pero que al final del día cuenta con una respuesta muy personal. Es una forma de motivar al jugador para hacer lo mejor posible. Ya sea que Mario sea capaz de sentir dolor o no, lo importante es qué hace el usuario con esta información.

Vía: The Verge