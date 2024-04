Suda51 compara su nuevo juego con Mario

Gochi Suda, mejor conocido como Suda51, es uno de los directos más interesantes que encontramos en la industria de los videojuegos actualmente. Aunque si serie principal, No More Heroes, está en pausa por el momento, este año estará disponible Shadows of the Damned: Hella Remastered, remasterización que Suda51 ha comparado con Super Mario Bros.

En una reciente entrevista con Destructoid, Suda51 señaló que hay un par de similitudes entre Shadows of the Damned: Hella Remastered y la amada serie de Super Mario Bros., aunque es probable que esta sea la primera vez en la que alguien piensa en similitudes entre estas dos propiedades. Esto fue lo que comentó:

“Para decirlo en términos aún más simples, tal vez para los fans de Nintendo, si García es como Mario, entonces Flemming sería como Bowser. Paula sería como Peach y luego Johnson es básicamente Luigi. Básicamente, tienes exactamente el mismo triángulo amoroso que Mario. Es más o menos exactamente la misma historia. Es como Super Mario Bros., pero en el infierno”.

Suda51 utiliza a Super Mario Bros. para dejar en claro el tipo de relación que hay entre los personajes principales de Shadows of the Damned: Hella Remastered, y eso es todo. Es un chiste bastante divertido por parte del director, algo que deja en claro su sentido del humor y su pasión por los videojuegos.

Recordemos que Shadows of the Damned llegó al mercado en el 2011, y a lo largo de los años ha ganado una reputación como una de las joyas infravaloradas de la generación del Xbox 360 y PS3. Ahora, con la remasterización, Suda51 y Shinji Mikami, quien también está involucrado, esperan que más personas tengan la oportunidad de disfrutar de este divertido título.

Te recordamos que Shadows of the Damned: Hella Remastered llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de No More Heroes III aquí. De igual forma, Suda51 asegura que ya no habrá más No More Heroes.

Nota del Autor:

Soy un gran fan del trabajo de Suda51, y no puedo esperar para jugar Shadows of the Damned: Hella Remastered, ya que es uno de los pocos títulos que no he jugado en donde él fue el director. Será interesante ver cómo esta remasterización funciona y se ve,

Vía: Destructoid.