Suda51 asegura que ya no habrá más No More Heroes

Aunque el final de No More Heroes III da pie a una nueva entrega, Goichi Suda, mejor conocido como Suda51, ha reafirmado que esta fue la última aventura de Travis Touchdown, y por el momento no tiene la intención desarrollar un cuarto título para la serie.

En una plática con Nintendo Life, Suda51 fue cuestionado sobre el final de No More Heroes III y una posible cuarta entrega, especialmente considerando previos comentarios del director, en donde señaló que volvería a este mundo en 10 años. Esto fue lo que comentó:

“La IP [de No More Heroes] es mayormente de Marvelous, no pertenece a Grasshopper. Somos propietarios parciales, pero tenemos un porcentaje muy pequeño así que realmente es la IP de Marvelous. Una cosa que sentí mientras hacía esos juegos es que ya es hora de que Grasshopper pase a otra página y creemos nuestra propia IP, nuestras propias historias y juegos que no le pertenezcan a nadie más que a nosotros y que tengamos un control completo sobre ellos. Ya es hora de decirle adiós a Travis”.

Si bien estas son tristes noticias para todos los fans de la serie, sigue existiendo la posibilidad de que para 2031 veamos un nuevo juego de No More Heroes. De igual forma, Suda51 está orgulloso del trabajo que realizó con esta propiedad. En temas relacionados, el director habla sobre la posibilidad de ver a Travis Touchdown en Super Smash Bros.

Vía: Nintendo Life