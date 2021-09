Travis Touchdown podría llegar a Smash Bros

Super Smash Bros. Ultimate es un juego que alberga una gigantesca cantidad de peleadores, no solo de Nintendo, sino de diferentes compañías. De esta forma, no es una sorpresa que mucha gente desee ver a sus personajes favoritos en este título. Uno de los que más ha llamado la atención últimamente es Travis Touchdown de No More Heroes.

En una reciente entrevista con Nintendo Life, Goichi Suda, mejor conocido como Suda51, fue cuestionado ante la posibilidad de ver a Travis en Super Smash Bros. Ultimate. Aunque este personaje no es tan memorable, el creador de la serie cree que en una futura entrega podríamos ver a Touchdown pelear junto a Mario y compañía. Esto fue lo que comentó:

“Mira, el que hace Super Smash Bros. es Masahiro Sakurai, es amigo mío. Creo que es alguien al que le gusta y realmente entiende los videojuegos. Creo que entiende los matices de No More Heroes y Travis Touchdown como personaje. Ya ha terminado No More Heroes 3. Así que para simplificarlo, creo que sería posible que Travis apareciera en Smash Bros. Si lo hace, supongo que será para la próxima versión, pero definitivamente es una posibilidad, ya que a Sakurai le encantan los videojuegos y el personaje”.

Recordemos que Travis Touchdown ya tiene una traje de Mii disponible en Super Smash Bros. Ultimate, y hace un par de días llegaron unos spirits en conmemoración por el lanzamiento de No More Heroes 3. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de la más reciente entrega de la serie.

Vía: Nintendo Life