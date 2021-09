La franquicia de Borderlands no tiene miedo de incorporar conceptos sumamente bizarros que normalmente no veríamos en cualquier otro juego, por lo que no debería sorprendernos que en algún momento, el actor Danny DeVito estuvo a nada de tener su propio personaje en la tercera entrega de la saga.

Randy Pitchford, presidente de Gearbox Software, reveló la historia de cómo fue que DeVito casi se involucra en Borderlands 3. Básicamente, Pitchford fue invitado al set de filmación del show ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’, y aquí tuvo oportunidad de platicar con el actor. DeVito y Pitchford hablaron sobre todo tipo de temas, incluyendo los videojuegos. DeVito admitió estar interesado en tener un papel dentro del juego, y a partir de eso, Pitchford empezó a trabajar en varias ideas.

Want to know how Typhon DeLeon was created? Here’s a thread: About five years ago, I was invited to visit the set of Always Sunny in Philadelphia. Here’s a selfie of me in Paddy’s bar. 1/15 pic.twitter.com/NaYqIziffU

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2021