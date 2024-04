Cliente de Coppel es afectado por el hackeo a la tienda

Hace algunos días se dio a conocer una noticia bastante grande a nivel local en México, dado que se registró un ataque cibernético en los sistemas de la conocida tienda Coppel, la cual vende todo tipo de productos que la mayoría de la gente pide con créditos extendidos y meses hasta años. Este hackeo tuvo como consecuencia que algunos tuvieron sus cuentas totalmente limpias hasta llegar a cero, pero aunque esto pueda parecer positivo, hay a quienes les ha pasado totalmente lo contrario, con más deudas aún.

Un cliente que se hace llamar Kevin Sánchez en las redes sociales, mencionó que tenían una deuda de 30 mil pesos, misma que se redujo hasta nada cuando los acontecimientos se dieron algunos días atrás, pero poco tiempo después volvió a revisar el estado de cuenta para encontrarse con una sorpresa desagradable. Y es que lo acumulado que tenía en BanCoppel ahora ha subido ni más ni menos que a $60,000 MXN, por lo que ha accedido a videos para pedir ayuda a las autoridades correspondientes.

Acá puedes ver su testimonio en TikTok:

Vale la pena mencionar, que el usuario estará dispuesto a visitar las oficinas para que le den una respuesta a semejante deuda, pues tendría pruebas de que lo que debe estaría solo ascendiendo a 30,000 mismos que se le juntaron por bastantes años debido al tema de los intereses. De igual manera, invita a los usuarios que revisen sus cuentas para que no les pase la misma situación y que les acumulen el triple o doble de lo que ya deben actualmente.

No está de más comentar, que Coppel confirmó que en efecto sufrieron un ataque cibernético y ahora están trabajando en fortalecer la seguridad para que no pase lo mismo. Sin embargo, aún no mencionan que van a solucionar los problemas de los clientes.

Vía: TikTok

Nota del autor: Es un poco triste que en lugar de ser beneficiados, los afectan al doble. Entonces, habrá que esperar para ver si la tienda lo arregla o no tendrá argumentos para cubrir las nuevas deudas.