Nintendo confirma presencia en la CCXP de México

Estamos a solo unos días de la primera edición del CCXP en México. Además de todas las compañías relacionadas con los cómics, películas y anime que ya han confirmado su presencia en este evento, el día de hoy se ha revelado que Nintendo estará presente en la CCXP, en donde tendremos la oportunidad de conocer a Mario y disfrutar de múltiples juegos de la Gran N.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado la presencia de Nintendo en el primer CCXP en México. Aquí, todos los asistentes tendrán la oportunidad de jugar Princess Peach Showtime!, Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Mario vs Donkey Kong, Mario Party Superstars, y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Junto a esto, títulos clásicos del Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System y Game Boy, como parte de Nintendo Switch Online, estarán disponibles para todos los fans.

¡Participaremos en la primera edición de @CCXPMexico! Estaciones de juego con títulos disponibles en la consola Nintendo Switch, oportunidad de conocer a Mario, Luigi y Donkey Kong, y My Nintendo check-in son algunas de las actividades que encontrarán en nuestra zona de juegos.… pic.twitter.com/52F8ZUfGuV — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) April 22, 2024

Por si esto fuera poco, Nintendo nos dará la oportunidad de jugar un demo de Detective Pikachu Returns, así como disfrutar por primera vez Endless Ocean Luminous, título que llega al mercado el próximo 2 de mayo. De igual forma, el booth de la Gran N de CCXP México contará con otras atracciones especiales, como la oportunidad de tomarse fotos con los personajes de Mario, Luigi y Donkey Kong, además de una zona con piezas en 3D de Super Mario Bros. Wonder, y un mural vivo de Endless Ocean Luminous.

Los usuarios de la aplicación Pikmin Bloom encontrarán un sitio especial en el área de Nintendo en CCXP México, en donde podrán obtener una plántula dorada que se convertirá en un Pikmin rojo disfrazado de pegatina de regalo. Cada usuario podrá recibir una plántula por día durante el evento. Por su parte, My Nintendo Check in estará disponible en el Booth, donde todos los que tengan una cuenta Nintendo podrán conseguir un set oficial de figuras acrílicas de Super Mario Bros. Wonder.

De esta forma, Nintendo deja en claro que su presencia en este evento será una que los fans no se pueden perder. Recuerda, la CCXP en México se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo de 2024. En temas relacionados, el elenco de The Boys estará presente en este evento. De igual forma, aquí puedes ver nuestro nuevo recorrido por el Nintendo New York.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Nintendo por fin se está enfocando en nuestra región. Aunque la presencia en un evento no puede verse como mucho, en realidad es un gran paso que podría llevar a la Gran N a aumentar su presencia en nuestro país en un futuro.

Vía: Nintendo Latam