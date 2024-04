Actores de The Boys vendrán a convención de México

Este año las convenciones de entretenimiento y cultura pop han vuelto a la relevancia, ya que a inicios de 2024 se llevó a cabo La Mole, misma que trajo invitados muy importantes como cierta actriz que participó en las películas de Shazam y también el interpreté de Sanji para el live action de One Piece. Pero eso no es todo por estos meses, dado que otra expo acaba de conseguir también artistas de primer nivel, y se trata de gran parte del cast de la serie de Prime Video conocida como The Boys.

Se ha confirmado por parte de la convención CCXP México, que en un panel especial dedicado a Prime estarán presentes Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crwaford, Karen Fukuhara y Claudia Domit. Por lo que los personajes protagonistas serán quienes pueden dar una plática a los fans. Eso sí, aún no se menciona si darán autógrafos y fotografías, por lo que invitan a la gente a estar al pendiente de la página.

Vale la pena mencionar, que ellos no serán los únicos invitados al evento, pues también se han confirmado actores importantes como el mismo Giancarlo Esposito, participante de series como The Mandalorian y hasta Ed Boon, uno de los principales creadores de la franquicia Mortal Kombat. La fecha elegida para que los fans asistan es el próximo 3,4 y 5 de Mayo en el Centro Banamex de Ciudad de México, los boletos ya están disponibles.

Acá una descripción de The Boys:

The Boys es una serie de televisión estadounidense basada en el cómic homónimo creado por Garth Ennis y Darick Robertson. La serie se lanzó en 2019 en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. “The Boys” es conocida por su enfoque crítico y satírico del género de superhéroes, presentando un tono mucho más oscuro y violento que la mayoría de las otras obras de superhéroes tradicionales. La serie gira en torno a un mundo en el que los superhéroes existen y son increíblemente populares en la sociedad, pero muchos de ellos se han corrompido por su fama y poder. Estos superhéroes, conocidos colectivamente como “Los Siete”, están empleados por una poderosa corporación llamada Vought International, que monetiza sus actividades y maneja su imagen pública, pero no siempre logra controlar sus acciones detrás de cámaras.

Recuerda que ya puedes ver la serie en Prime Video y en junio hay nueva temporada.

Nota del autor: Presuntamente esta convención tendrá más auge que la propia Mole, y eso eso se refleja en el precio de los boletos, que van más allá de los mil pesos. Sin embargo, existe la duda de quién querrá pagar tanto por encerrarse en ese edificio.