WhatsApp en iPhone recibe enorme rediseño

Es bien sabido que WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería por excelencia, dado que siempre se mantiene a la vanguardia con más funciones que van llegando de manera constante para que la comunicación sea más llevadera, y eso lo agradecen los usuarios. Con todo esto en cuenta, de forma reciente ha llegado un cambio notable a la versión de iPhone, el cual podría gustar o no a quienes entren a la la tienda y hagan la actualización.

Concretamente, se trata de un cambio de color en la interfaz, quitando los tonos azules para pasar a verde, algo que tiene sentido, después de todo es el contraste que ha identificado a esta red social desde que se empezó a volver popular. Eso sí, a algunos les podría confundir en los primeros meses, sobre todo a quienes ya saben manejar la aplicación de manera automática, por lo que deberán aprender a memorizar los comandos una vez más.

Vale la pena mencionar, que este cambio no se puede alternar de ninguna manera, pudiendo optar por no hacer la actualización, pero eso limitará a los usuarios a no recibir las mejores que lleguen a futuro, incluso prohibirse el uso de la misma por temas de compatibilidad. De igual manera, si se nota que no está implementado el color verde, es porque todo va de manera escalonada, esto para que los servidores no se vean saturados en el mundo.

Es una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma y gratuita que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, hacer llamadas de voz y video, compartir archivos multimedia y realizar videollamadas a través de Internet. Fue desarrollada por WhatsApp Inc., una empresa con sede en California, Estados Unidos, y fue adquirida por Facebook en 2014. Está disponible para una amplia gama de plataformas, incluyendo smartphones Android, iOS (iPhone), Windows Phone y algunos modelos de teléfonos básicos. Ha ganado una enorme popularidad en todo el mundo debido a su facilidad de uso, su amplia gama de funciones y su disponibilidad gratuita.

Nota del editor: Tampoco es el gran cambio de los cambios, pero puede que los más entusiastas de este chat lo noten desde el primer segundo. Para quienes no lo utilizamos seguido, seguramente pasará sin pena ni gloria.