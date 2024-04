Stellar Blade no sufrirá de algún tipo de censura

Debido a las diferentes organizaciones de clasificación a lo largo del mundo, hay ocasiones en donde diversos juegos llegan a ciertas regiones con una serie de cambios. Aquí encontramos modificaciones relacionadas con la violencia, sexualización de los personajes, así como temas religiosos y culturales. Ahora, para la sorpresa de muchos, se ha revelado que Stellar Blade llegará a todos los mercados sin algún tipo de censura.

Por medio de su cuenta oficial japonesa en Twitter, se ha confirmado que Stellar Blade no tendrá algún tipo de censura. Esto es algo notable en Japón, en donde juegos con personajes sexualizados y mucha violencia, como es el caso del siguiente juego de Shift Up, usualmente reciben algún tipo de modificación que reduce estos apartados. Sin embargo, este no será el caso en esta ocasión. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Stellar Blade ofrece la misma versión sin censura en todos los países, incluida la versión japonesa”.

Recordemos que además de los trajes provocativos de Eve, la protagonista, Stellar Blade es un juego bastante violento con sangre por todos lados. Ahora, no sabes exactamente cómo es que el trabajo de Shift Up no sufrió algún tipo de censura en regiones como Japón o Australia, en donde los organismos de clasificación son más estrictos, pero es probable que la clasificación sea mucho más alta en estos países.

En el caso de occidente, Stellar Blade cuenta con una clasificación de M, es decir, para mayores de 17 años. Te recordamos que este juego llegará a PlayStation 5 el próximo 26 de abril de 2024. En temas relacionados, el demo de este título es todo un éxito. De igual forma, Yoko Taro cree que Stellar Blade es mejor que NieR: Automata.

Nota del Autor:

Considerando todos los temas que descubre ESRB en su clasificación de Stellar Blade, es extraño que el juego no reciba algún tipo de censura en Japón y otras regiones más estrictas. Sin embargo, esto es una victoria para muchos usuarios, quienes podrán disfrutar de todo lo que esta entrega tiene para nosotros sin algún inconveniente.

Vía: Stellar Blade