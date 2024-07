Apple TV+ comienza a recortar presupuestos por pérdidas

Dentro de las plataformas de streaming se tienen a compañías muy fuertes como Netflix, Disney+, MAX, incluso Paramount+, sin embargo, hay algunas que se mantienen en las sombras a pesar de ser propiedad de gigantes en el mundo del consumismo, y una de ellas es Apple TV+. La cual a pesar de sus esfuerzos no logra mantenerse a la vanguardia de las demás, y eso ha hecho que tomen una nueva decisión que tiene como fin bajar los presupuestos en programas que no le generan ganancias.

Se confirma que la empresa implementará recortes en el presupuesto destinado a contenidos originales que no generen las ganancias esperadas. Esta decisión surge tras un gasto superior a 20 mil millones de dólares en producciones que, a pesar de recibir críticas positivas y nominaciones, no atraen suficientes suscriptores como los de la manzana quisieran.

Eddie Cue, jefe de servicios de Apple, se reunió con los directivos de estudio Zack Van Amburg y Jamie Elricht para revisar y controlar los presupuestos. Recientes producciones costosas incluyen películas de Martin Scorsese, Ridley Scott y Matthew Vaughn, así como la miniserie “Masters of the Air”, con un gasto total de 750 millones de dólares. Incluso se dijo que la plataforma genera en un mes lo mismo que prácticamente hace Netflix en una semana, y esas pérdidas no pueden seguir.

Al final podríamos decir que Apple está ajustando su estrategia de inversión en contenido para mejorar su competitividad frente a gigantes como Netflix, enfocándose en controlar los costos de producciones que no generan suficientes ganancias. Además, se ha comprobado que cierto tipo de series sin tanto dinero de por medio pueden ganar millones de dólares, eso se vio en un inicio con Stranger Things, a la cual le aumentaron los gastos porque había respuesta positiva de los fanáticos.

Vía: BP

Nota del autor: Definitivamente tienen que hacer algo antes de perder más dinero, igual está la opción de retirar la plataforma y vender las series y demás contenido.