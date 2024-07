Habrá faltas profesionales en EA Sports FC 25

La semana pasada se presentó oficialmente EA Sports FC 25, juego anual de fútbol por parte de Electronic Arts que funciona a manera de actualización en cuanto a cambio de deportistas, ligas y las tan queridas cartas que ayudan a desempeñarse en la parte en línea. Incluso parece que habrá mecánicas innovadoras las faltas profesionales, con las cuales habrá salvación de la tan perjudicial tarjeta roja.

Una falta profesional se refiere a una ataque cínico, algo que se hace para detener un golpe contrario. La entrada se realiza con pleno conocimiento de que dará lugar a una falta y el tackleador tiene muchas posibilidades de recibir una tarjeta, se podrá realizar la misma acción en el juego pero habrá algunas advertencias de por medio.

Según la información, el usuario un alto riesgo de ser expulsado si se hace un uso excesivo de las faltas profesionales. Este tipo de faltas siempre resultarán en tarjeta amarilla cuando se realicen inicialmente. Un segundo uso de la falta profesional con el segundo defensor (ya con tarjeta amarilla) podría provocar su expulsión del campo.

🚨PROFESSIONAL FOUL #FC25

This action can be a strategic choice to halt a counterattack or stop an opponent’s promising advance. However, while initially always resulting in a yellow card, excessive use of Professional Fouls in a match can lead to red cards.

Press R1 + X 😅 pic.twitter.com/2ThskkdcPV

— Fut Sheriff (@FutSheriff) July 25, 2024