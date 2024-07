En el 2023, en Hollywood, se llevó a cabo una huelga de escritores y actores, quienes lucharon por mejores salarios, regalías y la regulación de la inteligencia artificial. Después de varios meses, este grupo logró su objetivo. Ahora, a más de un año de este suceso, la industria de los videojuegos ha comenzado una huelga de actores.

De acuerdo con Deadline, los actores de voz y motion capture de videojuegos que están asociados con el Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, o SAG-AFTRA por sus siglas en inglés, entrarán en huelga a partir de la medianoche del día de hoy, es decir, a partir de las 12:01 AM del 26 de julio de 2024. Este es el resultado de múltiples negociaciones con compañías como Activision y Epic Games, no solo para conseguir mejores salarios, sino para asegurar su futuro laboral en un ambiente que cada vez acepta más y más la inteligencia artificial para reemplazar el trabajo de los actores. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La industria de los videojuegos genera miles de millones de dólares en ganancias anualmente. La fuerza impulsora detrás de ese éxito son las personas creativas que diseñan y crean estos juegos. Eso incluye a los miembros de SAG-AFTRA que dan vida a personajes de juegos memorables y queridos, y merecen y exigen las mismas protecciones fundamentales que los artistas del cine, la televisión, el streaming y la música: una compensación justa y el derecho al consentimiento informado para la IA, uso de sus rostros, voces y cuerpos. Francamente, es sorprendente que estos estudios de videojuegos no hayan aprendido nada de las lecciones del año pasado: que nuestros miembros pueden y lo harán y exigirán un trato justo y equitativo con respecto a la IA, y el público nos apoya en eso”.

Esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que el sindicato y sus miembros han deliberado esta posibilidad durante los últimos 10 meses. En total, se habla de 10 empresas que se verán afectadas por esta decisión. Estamos hablando de Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions. son. Cª y WB Games Inc.

Por el momento se desconoce cuánto tiempo va a durar esta huelga. Recordemos que en el caso de Hollywood, los actores y escritores dejaron de trabajar durante 118 días, por lo que probablemente veamos un caso similar en esta ocasión. Por su parte, las compañías afectadas no han revelado cómo es que esta decisión impactará los lanzamientos que tienen en puerta, algo que probablemente culmine en varios retrasos.

Solo nos queda esperar para ver cómo es que la industria reaccionará a este movimiento. Quizás más compañías resulten afectadas con el paso del tiempo, y más actores opten por unirse a la huelga. En temas relacionados, puedes conocer un poco más sobre las negociaciones previas aquí. De igual forma, Samsung también sufrió de una huelga.

Nota del Autor:

Estas son buenas noticias. Si bien aquí solo estamos hablando de actores, debería ocurrir lo mismo en el caso de los desarrolladores. En el último año, hemos escuchado sin parar sobre múltiples despidos y situaciones laborales complicadas. Todos los trabajadores deberían exigir mejores condiciones laborales, mejores salarios, y una protección en contra de la inteligencia artificial.

Vía: Deadline