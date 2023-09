Sindicato de actores vota para posible huelga de videojuegos

Como ya se sabe, actualmente hay una huelga de actores en curso en Hollywood, lo que hace que de alguna manera a ciertas producciones de gran calibre el tener una especie de pausa, y por eso mismo, ciertas películas y series han anunciado su retraso en los cines y plataformas de streaming. Y como ya hay personas que prestan sus caras para los videojuegos, también quieren arrastrar a este mercado.

Miembros del sindicato votaron un 98,32% a favor de la autorización de huelga en relación con el Acuerdo de Medios Interactivos, que cubre el trabajo de los miembros en este negocio que podría relacionarse como el más grande del entretenimiento. Si eso ocurre, es posible que algunos proyectos importantes tengan un retraso, sobre todo aquellos que hagan el uso del motion capture para dar vida a personajes.

Entre las franquicias que pueden salir afectadas están The Elder Scrolls, Halo , Tomb Raider, Destiny, Fallout, Call of Duty, The Last of Us Part II , Death Stranding y God of War. Incluso el presidente de SAG-AFTRA, Fran Dreascher ha mencionado lo siguiente en un comunicado:

Es hora de que las empresas de videojuegos dejen de jugar y se tomen en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre este contrato. El resultado de esta votación muestra que nuestros miembros comprenden la naturaleza existencial de estas negociaciones y que ha llegado el momento de que estas empresas, que ganan miles de millones de dólares y pagan generosamente a sus directores ejecutivos, brinden a nuestros artistas un acuerdo que siga funcionando en videojuegos como una carrera viable.

Vale la pena mencionar, que varios miembros han mostrado el interés, pero eso no significa que la huelga ya entraría en vigor, por lo que al menos por ahora, no hay confirmaciones de que los actores en general o de doblaje tengan que detener sus actividades. En cuanto a Hollywood, se espera que pronto tengan una resolución, pues los guionistas están a nada de terminar su movimiento.

Vía: VGC

Nota del editor: Ojalá no se proceda con esto, de lo contrario muchos juegos estarán en peligro de no salir en fechas acordadas. Aunque si los salarios son muy bajos, a fin de cuentas deben exigir que los pagos sean dignos.