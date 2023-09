Se filtran los juegos de PS Plus de Octubre 2023

Estamos a muy poco tiempo de que el mes de septiembre finalice, para ser más exactos, el próximo domingo estaremos ya en octubre, y por ende, es momento de que las compañías de juegos nos digan qué tienen preparado para nosotros. Sin embargo, como siempre paso, hay personas que ya conocen esta información y simplemente la comparten en el mundo del internet.

Como ya es costumbre, se han filtrado los juegos que llegan para los miembros de Ps Plus con el escalón básico, es decir, Essentials, aunque en esta ocasión, el filtrador habitual solo ha dado conocer dos títulos de los que llegan con normalidad a la plataforma. El primero de ellos es Farming Simulator 22 y el segundo The Callisto Protocol, poniéndose gratis a menos de un año de haberse lanzado originalmente.

🚨 PS Plus Essential – October – The Callisto Protocol

– Farming Simulator 22

– ? Available From October 3 – November 6 Source : @billbil_kun pic.twitter.com/yD41WkOm9g — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 26, 2023

Obviamente, estos juegos estarán disponibles a partir del próximo 3 de octubre, puesto que los juegos de esta membresía siempre se liberan los días martes. Y cabe recordar, que ahora algunos valen más la pena en comparación de meses pasados, pues también tuvimos el reboot de Saints Row, mismo que si bien no es un juego excelente, al menos podría encontrar su público.

Eso sí, esta filtración se tiene que tomar como lo que es, pero es muy creíble, pues el usuario ha acertado prácticamente en todas las ocasiones anteriores. Aún con eso, habrá que esperar a que Sony revele la alineación oficial, pues todavía nos falta conocer al tercer juego que llega con esta membresía online que ha dado de que hablar con la subida de precio.

Vía: VGC

Nota del editor: Cuando hay juegos que sean más o menos nuevos que llegan a estos servicios hay algo que no va bien, por lo que no extrañaría que al estudio de The Callisto Protocol no le haya ido muy bien temas financieros.