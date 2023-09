Revelan plataforma para ver anime gratis en México

En la era en que nos encontramos viviendo el mundo del anime ha tomado mucha relevancia, pues franquicias de gran calibre como Dragon Ball, One Piece, Kimetsu no Yaiba y muchas más se han colocado como los programas favoritos de muchos usuarios. Eso nos lleva a plataformas de streaming han salido la a luz para captar la atención y se han visto muy interesadas en añadir este tipo de animación al catálogo.

Recientemente ha llegado una nueva aplicación a México y varias partes de Latam, misma que lleva el nombre de Esports Max TV, la cual está desarrollada en conjunto con TVCoins. Y esta se compromete a dar contenido de calidad a los que la usen, entre todo tenemos a los programas de Japón más populares totalmente gratis.

Esto se menciona durante su comunicado de revelación:

Esports Max es una oferta única en Latinoamérica que cuenta con un ecosistema completo como pocas veces se ha visto en la región, guiada por la necesidad de cubrir el interés de una audiencia creciente

Vale la pena mencionar, que esta aún no se lanza de manera libre a los dispositivos, pero que se espera haga acto de aparición en un momento del año, y que así no solo la gente pueda ver programas de índole japonesa, sino también y como indica el nombre, será la plataforma perfecta a consultar para ver partidas de Esports, ideal para quienes siguen la trayectoria de juegos como League of Legends.

Tampoco se habla sobre cuáles anime llegarán a la aplicación, y si será de elección cada capítulo o si se emitirán como una especie de canal de Televisión, por lo que habrá que estar al pendiente sobre futuras actualizaciones por parte de sus creadores.

Vía: Esports Max

Nota del editor: Si dicen que va a ser gratis, posiblemente no tendremos a elección los capítulos que querrámos ver de las series. Sino que será una especie de streaming en la que van a pasar los que les venga en gana.