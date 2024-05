Uno de los juegos más esperados del año es Terminator: Survivor, una experiencia multiplayer para hasta cuatro personajes con un enfoque narrativo. Ahora, por medio de un nuevo comunicado, se ha confirmado la fecha de lanzamiento exacta de este título, y no tendremos que esperar mucho para escapar de un temible T-800.

Por medio de un nuevo comunicado compartido en el sitio oficial de Steam del juego, se ha confirmado que Terminator: Survivor estará disponible PC el próximo 24 de octubre de 2024. Sin embargo, esto es solo el early access de la experiencia, y por el momento aún no sabemos cuándo es que la versión 1.0, la cual también llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, estará disponible. Esta es la descripción del juego:

“En Terminator: Survivors, los jugadores atraviesan un entorno afectado por las explosiones y marcado por los años de radiación. Es 2009 y varias facciones están compitiendo para dominar el territorio y los recursos vitales. Muy pocas personas son conscientes de los eventos que condujeron al lanzamiento de las bombas y, especialmente al principio del juego, solo unos pocos conocen la existencia de Skynet. El juego presenta una historia original y rica junto a relatos secundarios y misiones, cada uno arrojando luz en la historia del mundo y sus diversos habitantes. A lo largo del viaje, los jugadores se cruzarán con figuras icónicas de la saga, así como rostros nuevos, esenciales en esta línea temporal”.

Pese a que Terminator: Survivor cuenta con un gran enfoque en el elemento cooperativo, el juego también se puede disfrutar en modo solitario y offline. Junto a esto, se ha confirmado que esta entrega hace uso del Unreal Engine 5. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que esta entrega estará disponible en su versión final. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Terminator: Survivors aquí. De igual forma, Terminator tendrá un anime.

Nota del Autor:

Este luce como un concepto interesante. Si bien no me gustan los accesos anticipados, no puedo negar que este tipo de pruebas tienen resultados positivos para todos los involucrados. Solo espero que el periodo de espera para el lanzamiento final no sea tan largo.

Vía: Terminator: Survivors